Cofidis legt sprintbom Bouhanni vast tot eind 2019

Brussel - Nacer Bouhanni heeft zijn contract bij wielerploeg Cofidis met twee jaar verlengd. De Franse spurter ligt daardoor vast tot eind 2019, zo maakte het team woensdag bekend.

Bouhanni is op zijn 26e al goed voor 55 UCI-zeges. Hij draagt het shirt van Cofidis sinds 2015. Daarvoor was de sprinter aan de slag bij FDJ.

Op zijn erelijst staan onder meer drie ritzeges en de puntentrui in de Giro en twee etappes in de Vuelta. Hij mocht ook al meerdere keren vieren in rittenkoersen als de Dauphiné, Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. In 2012 werd hij Frans kampioen op de weg.

Dit seizoen was Bouhanni de beste in Nokere Koerse en de vierde etappe in Catalonië. In Milaan-Sanremo spurtte hij naar plaats acht.

“Cofidis is de procontinentale ploeg die het meeste uitnodigingen krijgt voor de WorldTour. Daardoor kan ik een kalender afwerken die past bij mijn doelen”, legt hij uit. “Ik had in 2015 wat tijd nodig om mijn plaats te vinden in deze ploeg. De aanpassing was een succes en de balans is positief. Ik wilde snel een akkoord over een verlenging omdat ik graag weet wat de toekomst in petto heeft. Stabiliteit brengt sereniteit met zich mee en daarom heb ik besloten te verlengen.”