In de Antwerpse Zoo fladderen er weer honderden exotische vlinders rond in de historische wintertuin, in 1987 ontworpen door Emile Thielens. Elke week komen zo’n vierhonderd vlinderpoppen uit Costa Rica aan in het dierenpark. Ze worden in vlinderkasten gehangen en na een kleine week komen kleurrijke vlinders tevoorschijn. Dat proces hebben medewerkers vastgelegd op de gevoelige plaat. Tip voor de bezoekers: alle dieren zijn het actiefst bij zonnig weer.