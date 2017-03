Liftproblemen in Silvertoptoren: PVDA eist vergoeding

Kiel - PVDA eist een ongemakkenvergoeding voor langdurige defecten aan de liften in de sociale woonblokken van Woonhaven. De partij overhandigde ook een petitie aan schepen Fons Duchateau om het probleem aan te kaarten.

In de blauwe Silvertoptoren is een van de drie liften al sinds september vorig jaar buiten gebruik. Ook in andere sociale appartementsblokken van Woonhaven deden bewoners al hun beklag over de vele pannes van de liften. PVDA erkent dat Woonhaven al inspanningen heeft geleverd, maar begrijpt niet waarom het soms maanden duurt vooraleer liften gerepareerd worden. “We vragen ons af of er geen betere onderhoudscontracten onderhandeld kunnen worden”, zegt Mie Branders (PVDA). “Kunnen er geen wisselstukken op voorhand besteld worden, zodat de bewoners niet moeten wachten? We vinden ook zij het recht hebben op een ongemakkenvergoeding, zoals bij Eandis. Daar krijgen mensen 35 euro als ze vier uur zonder stroom zitten.”

Voorzitter van Woonhaven, schepen Fons Duchateau (N-VA), verwijt PVDA dan weer het probleem op te kloppen en de gevoerde acties te gebruiken om leden te ronselen. “Ik ben me zeer bewust van het probleem”, reageerde Duchateau. “We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Werkende liften zijn een prioriteit. Ik deel de frustratie van de bewoners. Ik stel me iets meer vragen bij de oprechtheid van de PVDA in heel dit verhaal.”