Spanning binnen meerderheid na WhatsApp-incident: “Ik ben een loyaal lid, maar er zijn grenzen”

Antwerpen - De meerderheidspartijen Open Vld en CD&V zijn teleurgesteld in de reactie van burgemeester De Wever (N-VA) over de omstreden WhatsApp-groep van enkele agenten. “Ik had een duidelijke veroordeling en maatregelen verwacht”, zegt Turtelboom (Open Vld).

Een dag na het debat over de racistische WhartsApp-groep in de Antwerpse gemeenteraad blijven nog heel wat raadsleden met vragen zitten, ook bij de meerderheid. “Ik ben een loyaal lid van de meerderheid, maar er zijn grenzen”, zegt Open Vld-fractieleider Annemie Turtelboom. “Dit is het derde incident rond racisme binnen het Antwerpse korps. Steeds werd gezegd dat het om een geïsoleerd incident ging. Dat kan je nu niet blijven volhouden.”

“Ik weet dat dit een complex probleem is en de oplossingen niet eenvoudig zijn, maar ik had van de burgemeester en de korpschef een sterkere erkenning van het probleem verwacht.”

Ook Patrick Janssen (CD&V) liet zich kritisch uit en verwees naar de verantwoordelijkheid van de korpsleiding. Hij staat hiermee niet alleen binnen zijn partij. Het ongeduld over de korpsleiding groeit bij de Antwerpse christen-democraten. “CD&V staat bekend om de nuance op te zoeken in het debat, maar rond racisme mag je niet genuanceerd zijn”, zegt schepen Caroline ­Bastiaens.

“Geen problemen”

Robert Voorhamme (sp.a) verwacht dat de spanningen tussen de meerderheidspartijen alleen nog zullen toenemen met de verkiezingen in het vooruitzicht.

N-VA-fractieleider ­Carine Leys ziet in de kritiek van de coalitiepartners geen probleem voor de meerderheid. “Het is niet omdat we in een coalitie zitten, dat we allemaal dezelfde mening zijn toegedaan”, zegt Leys.