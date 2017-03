Arrest in zaak van Mechelse ex-schepen Bart De Nijn uitgesteld

Mechelen - Het hof van beroep in Antwerpen heeft het arrest in de zaak van de Mechelse ex-schepen Bart De Nijn (62) opnieuw uitgesteld naar 19 april. Hij wordt vervolgd voor belangenneming toen hij nog deel uitmaakte van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg: een jaar cel en 600 euro boete, beide met uitstel, en een ontzetting uit het recht een openbaar ambt te bekleden gedurende vijf jaar.

De bestendige deputatie had op 25 oktober 2012 een beroep ingewilligd tegen een bouwvergunning voor twintig appartementen op een terrein aan de Tervuursesteenweg in Mechelen. Later bleek dat de echtgenote van De Nijn één van de 22 buren was die beroep hadden aangetekend. Hij had zich bijgevolg moeten onthouden van elke bespreking of stemming in dat dossier.

De Nijn vraagt de vrijspraak: hij wist niet dat zijn vrouw dat gedaan had en zij zou in haar haast niet hebben beseft wat ze precies tekende. Ze dacht dat het om een petitie ging.