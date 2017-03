Kraan hijst fietsbrug zaterdag over Singel

Berchem - De Singel wordt van vrijdagavond 20u tot zondagavond zelfde tijd afgesloten voor alle verkeer tussen de Posthof- en de Borsbeekbrug. Dan hijst een grote kraan de nieuwe fietsbrug over de Singel.

De fietsbrug over de Singel is 45 meter lang en wordt vrijdag in twee delen geleverd op een vrachtwagen. Het interessantste moment, het hijsen van de onderdelen met een kraan, gebeurt op zaterdag vermoedelijk vanaf 12u. Dan kunnen geïnteresseerden de plaatsing best volgen op de hoek van de Singel en de Posthofbrug.

Na de plaatsing komend weekend is de brug nog niet bruikbaar. De aannemer moet de fietsbrug nog verder afwerken en de verbindingen aanleggen.

In oktober zouden de eerste fietsers over de brug kunnen rijden. De brug is een onderdeel van de fietsostrade die langs de spoorweg van Antwerpen naar Mechelen loopt. De brug start op het hoogste punt van de Posthofbrug, loopt over de stationsparking, gaat verder in de spoorwegberm, steekt de Singel over en sluit aan op het fietsparkeergebouw van het station van Berchem.

3,3 miljoen euro

Dagelijks passeren er vijfduizend fietsers langs de belangrijke fietsas. Het prijskaartje bedraagt 3,3 miljoen euro en is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, de provincie, de Vlaamse overheid en Europa.

Als het weer dit weekend te slecht is, wordt de brug niet geplaatst en worden de werken met een week uitgesteld.