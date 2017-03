Bruno Mars weert fotografen uit Sportpaleis, maar onze lezers maakten deze beelden

De 24K Magic World Tour van Bruno ging dinsdag in première in Antwerpen. Zowel zijn nieuwe album als oudere nummers passeerden de revue. Ook woensdagavond geeft de popster nog eens het beste van zichzelf in het Sportpaleis. De reacties zijn alvast laaiend enthousiast.

Gsm weg

“In het begin vroeg hij inderdaad om de telefoons weg te leggen en gewoon lekker mee te dansen en een leuke avond te hebben”, vertelt Jennifer. “Ik hoopte op iets meer interactie met het publiek. De dansers deden dit wel heel leuk. Zowat alle toffe hits van het vorige album zijn gespeeld, en ook natuurlijk de nieuwe hits, al dan niet in een iets ander jasje (met trompetten etc. erbij). We hebben ons super geamuseerd!!

“Het concert was fantastisch! De band was subliem, de muzikanten deden danspasjes mee alsof het niks was, geen achtergrondbandje te bespeuren: alles puur live met een geweldige stem. 1u45m aan één stuk gezongen en gefeest”, aldus lezeres Rachelle.

“Bruno Mars liet ons -zoals de grote artiesten wel vaker doen- nogal lang wachten. Toen hij om 21.50 uur toch tevoorschijn kwam was hij gewoon geweldig”, laat Elisabeth ons weten.

“Ambiance tot en met, maar ook een hele episode met zijn rustigere intieme nummers”, zegt Ellen. “Daarnaast een echte show met heel wat decorwissels, vuurwerk, vuur en knallen, Magnifieke start van zijn tour!”

Michael Jackson

Ook Nancy genoot van de show, al was er één groot minpunt: ”De muziek stond veel te luid, wat de zang onhoorbaar en onverstaanbaar maakte tijdens de uptempo nummers. Bij de slows ging het er veel zachter aan toe en konden we eindelijk Bruno’s mooie stem bewonderen.”

“Hij lijkt wel de nieuwe Michael Jackson van onze generatie. Het was helemaal geweldig toen hij in het Nederlands aankondigde dat hij van ons houdt en daar heel de dag op geoefend had met een brede glimlach. Geld zonder enige twijfel dubbel en dik waard”, vindt Sam.

Silke werkt in het Sportpaleis en heeft dus al menig concert gezien. “Bruno Mars staat zeker in mijn top 5 van beste concerten ooit! Zuivere stem, goede sfeer en vooral een fantastische show! Je kon echt aan hem zien dat hij ervan genoot. Geen langdradige bis maar mooi afgesloten met enkele knallers van nummers! Ik kan niet wachten om hem morgen opnieuw te zien.”