Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag geoordeeld dat Eternit wel degelijk schuldig is aan de dood van slacthoffer Françoise Jonckheere, die in 2000 overleed aan de gevolgen van longvlieskanker. Ook Thuis-actrice Actrice Tina Maerevoet heeft haar opa en vader verloren aan asbest. In ‘Van Gils & Gasten’ stelde ze dinsdagavond de praktijken van Eternit aan de kaak.