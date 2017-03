Robben en Sneijder willen inspraak bij aanstelling nieuwe Nederlandse bondscoach

BRUSSEL - Arjen Robben geeft naar eigen zeggen altijd eerlijk zijn mening. Dus kan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond bij de aanvoerder van Oranje ook terecht voor een “advies” over de nieuwe bondscoach die er na het ontslag zondag van Danny Blind moet komen. De aanvaller van Bayern München wil met middenvelder Wesley Sneijder zelfs min of meer inspraak in de hele procedure.

“Het is nog veel te vroeg om op namen in te gaan”, liet Robben dinsdagavond na de verloren interland tegen Italië (1-2) bij de NOS weten. “Maar we hebben wel al aangegeven bij de KNVB dat we in het proces gekend willen worden. Wesley en ik zitten al zo’n veertien jaar bij het Nederlands elftal. We hebben behoorlijk wat ervaring met trainers en spelersgroepen opgebouwd. We weten wat we nu voor groep hebben en ik denk wel dat we een goed idee en een goed beeld hebben wat zou kunnen passen.”

Robben vindt dat hij als aanvoerder van Oranje een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. “Ik ben vanuit de selectie het eerste aanspreekpunt voor de KNVB. Ik ben ook niet van plan om nu te gaan stoppen. Dus wil ik met Wesley graag betrokken worden.”