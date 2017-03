Speel eens een potje footpool: voetbal en poolen in één

Kasterlee - De Kempen zijn met footpool bij taverne Netherust in Kasterlee een gloednieuwe attractie rijker. Footpool is een combinatie van voetbal op een poolbiljart in openlucht. “Dit is een primeur voor België”, zegt Geert Janssens van Netherust.

Geert Janssens en Christel Maes van taverne Netherust op Houtum in Kasterlee pakken uit met een gloednieuwe buitenattractie waarbij jongeren en volwassenen hun voetbal- én biljarttalenten kunnen demonstreren. Iedereen die een beetje tegen een balletje kan trappen, kan Footpool spelen. Met een lederen witte bal proberen de deelnemers, zoals bij poolbiljart, gekleurde ballen in één van de zes gaten aan de rand van het speelveld te mikken. “Footpool is een primeur voor ons land. Iets gelijkaardigs bestaat al in Nederland en Engeland, maar in België ben ik het nog niet tegengekomen”, zegt Geert Janssens (48). Hij knutselde het speelveld zelf in elkaar. Aan de drukbezochte taverne kan iedereen al langer genieten van minigolf, kajak en snookergolf.

Inspiratie bij andere attracties

“De hele winter maakte ik samen met mijn echtgenote Christel plannen voor nog een bijkomende buitenattractie. Surfend op het internet vonden we bij enkele andere attracties inspiratie om zelf deze nieuwe in elkaar te steken. Met de hulp van een vakman bouwde ik zelf een constructie die het midden houdt tussen een poolbiljarttafel, zonder poten, en een minivoetbalveld.”

Het is voor de uitbater niet de bedoeling om voor eventueel andere geïnteresseerden nog meer footpoolvelden te bouwen. Als het nieuwe spel een groot succes wordt, overweegt hij wel om een tweede installatie te maken aan zijn taverne.