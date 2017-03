Bod van 10 miljoen euro op gebouwen Huyghebaert

Mechelen - Tijdens de eerste zitdag voor de verkoop van de leegstaande gebouwen van Huyghebaert in Mechelen-Zuid is een bod uitgebracht van tien miljoen euro. Dat meldt RTV.

De bekende voedingsgroothandel, een begrip in de regio, legde in het najaar van 2014 de boeken neer. Meer dan 90 mensen verloren hun job. Het Limburgse Lambrechts nam toen vrij snel de bevoorrading van de winkels van Prima en Uw Buurtwinkel over. Ruim twee jaar later worden ook de gebouwen verkocht. Tot nog toe is er een bod van tien miljoen, maar tot 18 april een hoger bod nog mogelijk.