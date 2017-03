Jambon sust Brasschaat over afslanking in Antwerpse kazerne

Brasschaat - Op de gemeenteraad in Brasschaat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die daar ook zittend burgemeester is, sussende woorden gesproken over de toekomst van de civiele bescherming in de Antwerpse gemeente. Over heel het land zullen volgens Jambon honderd banen geschrapt worden.

De civiele bescherming in ons land telt zes kazernes en 450 beroepsleden. Dat is te veel en al in het regeerakkoord in 2014 werd overeengekomen om de hulpdienst te hervormen. Mogelijk vier, minstens twee kazernes zouden dicht moeten en de vakbonden zeiden in december nog te vrezen voor het verlies van 140 banen. Dat zou wel gebeuren zonder naakte ontslagen. En de overblijvende werknemers zullen ook meer gaan verdienen, evenveel als beroepsmensen bij de brandweer.

Aan Vlaamse kant liggen de kazernes in Jabbeke, Liedekerke en Brasschaat. Een week geleden lekte al uit dat Brasschaat als beste uit een studie is gekomen. Dat leidde direct tot fel protest van de andere twee.

Maandagavond gaf Jambon zoals gewoonlijk present op de gemeenteraad in Brasschaat. Op een vraag van oppositielid Hugo Dirks nam hij het even over van waarnemend burgemeester Koen Verberck. Nee, een beslissing was nog niet genomen, maar Brasschaat heeft wel voldoende ruimte en aanpassingsmogelijkheden, zei Jambon. In Liedekerke zou 2 hectare grond moeten worden bijgekocht in geval van uitbreiding en Jabbeke is klein en verouderd – “oude brol” zei de minister zelfs.

De beslissing zou eerstdaags vallen.