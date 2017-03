Chaos groeit op de Schelde: dertig schepen wachtten op een zeeloods

Een dertigtal zeeschepen lag dinsdagavond met grote vertragingen op de Noordzee op een zeeloods te wachten. Intussen nodigt minister Weyts de vakbonden uit voor aparte gesprekken vrijdag.

Het “werken volgens het boekje”, met maximale rustpauzes na elke beloodsing, leidde dinsdag tot groeiende problemen in de scheepvaart van en naar Antwerpen en Gent. Al in de nacht van maandag op dinsdag liet de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit weten dat er “tot nader order geen schepen die een Vlaamse zeeloods behoeven mogen afvaren”. Dat verbod werd vrij snel ingetrokken, maar in de loop van de dag zorgde de onafgebroken ‘rustactie’ van de zeeloodsen, aangesloten bij ACOD en VSOA, voor een snel groeiende vloot wachtende schepen.

18 uur wachten

Volgen ACOD-afgevaardigde Michel Defer – grotendeels bevestigd door de loodsdiensten – lagen er dinsdagavond op de Noordzee in de wachtzone voor Oostende twintig zeeschepen, en nog eens twaalf bij de noordelijke Steenbank. Tegelijk voeren zeven zeeschepen Antwerpen uit met zeer grote vertragingen. Daaronder een reuzecontainerschip, dat zowat 18 uur moest wachten.

Intussen bevestigde het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) dat de drie kleurvakbonden vrijdag apart uitgenodigd worden voor gesprekken. De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel hoopt dat “dit bewust schade berokkenen aan de haven zo snel mogelijk stopt.”