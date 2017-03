Onwaarschijnlijk: dorpelingen vinden vermiste vriend in buik van meterslange python.

De dorpelingen uit een dorpje ten westen van de Indonesische eiland Sulawesi hebben een erg schokkende ontdekking gedaan. Toen de vrienden en familie van de 25-jarige Akbar Salubiro op zoek gingen naar de vermiste jongeman, kwamen ze op een gegeven moment een gigantische python tegen.

Hetgeen ze bijgevolg vreesden, bleek na het doden van de slang ook de werkelijkheid. Akbar vertrok zondagnacht uit zijn huis om palmolie te oogsten. Maar toen bleek dat hij na lange tijd nog steeds niet terugkwam, startten de mensen in het dorp een zoektocht. “Uiteindelijk werd de zeven meter lange python gevonden in de tuin”, vertelde buur Satriawan.

Eens de dorpelingen de slang hadden gedood en opengesneden, merkten ze het levenloze lichaam van de man op. Munu, de vrouw van Akbar, was volgens de lokale pers op het moment van de verdwijning niet thuis en vernam het nieuws pas toen er foto- en videomateriaal opdook in het nieuws. “Mensen hadden die nacht ook geroep gehoord”, verklaarde gemeentesecretaris Salubiro Junaidi. “Toen we de slang konden vangen, waren de laarzen van de man duidelijk merkbaar in de maag van de python.”