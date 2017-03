Benson (Lierse) gegeerd bij subtop eerste klasse

Lier -

Lierse ziet straks Manuel Benson (20) vertrekken naar een (sub)topper uit eerste klasse. De creatieve (flank)aanvaller maakte indruk met drie goals en zes assists in 1B en was deze week ook opgeroepen voor de Belgische U21. De Pallieters wilden zijn contract dat in 2018 afloopt verlengen, maar dat werd op vraag van de speler on hold gezet.