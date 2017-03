Talentvolle U19 grijpt naast EK na nederlaag tegen Ierland

De Belgische U19 heeft een kater van jewelste overgehouden aan hun laatste groepsmatch in de kwalificaties voor het EK. De jonge Duivels gingen met 0-1 onderuit tegen Ierland en grijpen zo naast de eindronde. Uitgerekend het Zweden dat de Belgen op de eerste speeldag klopten, mag wel naar het EK nadat het Italië klopte met het kleinste verschil.

O’Keeffe bracht de Ieren na 21 minuten op voorsprong. Pas op het uur konden de Belgen eens dreigen na een vloeiende combinatie. De Ierse doelman kon de knal van Orel Mangala echter nog uit zijn doel ranselen. Ook Jorn Vancamp kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar de doelman van de groenhemden stond andermaal pal.

Zweden plaatst zich voor het EK met zes punten en een beter doelsaldo dan Ierland, dat eveneens zes punten telt. België wordt derde in de poule met vier punten, Italië laatste met één punt. Enkel de zeven groepswinnaars plaatsen zich voor het EK in Georgië (2-15 juli 2017). Georgië is als organiserend land al zeker van deelname.

In hun eerste twee partijen in de eliteronde hadden de Belgen gewonnen van Zweden (2-1) en gelijkgespeeld tegen Italië (1-1).

Verheyen en assistent-trainer Julien Cools beschikken over een talentrijke generatie. In november 2015 sleepten deze jonge Duivels, onder leiding van bondscoach Bob Browaeys, nog de bronzen medaille in de wacht op het WK U17 in Chili, na eerder de halve finales te hebben bereikt op het EK in Bulgarije.