Colette Driessens (83) van 't Kniphof: “Mijn museum is altijd open als ik thuis ben”

Essen - Na een korte winterslaap, heropenen vanaf dit weekend weer heel wat musea. Maar niet alle conservatoren kunnen rekenen op subsidies. Wij gidsen u langs enkele privé-musea in onze regio die de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze bestaan dankzij de drijvende kracht van één persoon, die zo gepassioneerd is dat hij (of zij) zijn enthousiasme met de wereld wil delen.

Heel bijzonder in Essen is ’t Kniphof, het privé-museum van Colette Driessens (83). In haar huis in de bossen vlakbij de Nederlandse grens wekt ze de papierknipkunst weer tot leven. Ze heeft ook een verzameling versierde eieren.

Colette Driessens genoot zelf een kunstopleiding. ’t Kniphof is uniek in Europa. Nergens anders vind je een museum dat aan de geschiedenis en de techniek van de papierknipkunst is gewijd.

Het ziet eruit als kant, maar dan met papier, al hoort Colette ons die vergelijking niet graag maken. ”Kant is het bijvoegen van draad, terwijl knipkunst het wegnemen van papier is. Deze kunstvorm is zo oud als papier zelf. De geschiedenis gaat terug tot in de derde eeuw voor Christus en heeft haar wortels heeft in het oude China. Veel landen hebben een eigen herkenbare stijl. De associatie die velen hebben met deze kunstvorm is die van knutselen en volkskunst. Maar ook bekende moderne kunstenaars zoals Matisse hebben zich hiermee beziggehouden."

’t Kniphof exposeert een wisselende collectie van ingelijst werk en versierde eieren, documentatietafels over de geschiedenis en de techniek van de papierknipkunst.

“Mijn museum is altijd open als ik thuis ben”, zegt Colette. “Wie zeker wil zijn dat ik er ben, kan best even bellen, want Horendonk is vrij afgelegen. Maar een half uur op voorhand verwittigen is oké hoor, ik ben een flexibele museumdirecteur”, lacht ze.

Met de versierde eieren, vormt de paasperiode een leuke tijd om ’t Kniphof te bezoeken.