Rusland en Iran gaan economische banden versterken

Rusland en Iran gaan hun economische samenwerking versterken, zo hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani dinsdag bekendgemaakt. Ook hun samenwerking in Syrië gaan ze opschroeven, zo blijkt.

Rusland en Iran staan in de burgeroorlog in Syrië pal achter Bashar al-Assad. Rusland staat de omstreden president bij in de lucht, Iran op de grond. Rohani beloofde dat hij de Russische strijd tegen de terroristen, zoals hij de tegenstanders van het regime in Syrië noemt, zal ondersteunen tot het einde.

Poetin en Rohani kondigden ook aan dat ze op het vlak van olie, gas en kernenergie nauwer gaan samenwerken.

De Russische president had lof voor Teheran, omdat de Iraanse regering de atoomovereenkomst uit 2015 respecteert. De Iraniërs hebben volgens hem wel het recht om kernenergie aan te wenden voor vreedzame doeleinden, maar niet voor de bouw van kernwapens. De Verenigde Naties hebben hun sancties tegen Iran in januari 2016 opgeheven. Sindsdien is de Russich-Iraanse handel met 70 procent gestegen, aldus Poetin.

(belga)