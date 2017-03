Ook 36-jarige vrouw in cel voor plunderen van 47 voertuigen

Turnhout / Kasterlee - De politie heeft twee bijkomende verdachten opgepakt voor de inbraak in minstens 47 voertuigen. Het gaat om een 36-jarige vrouw en een 37-jarige man, beiden uit Litouwen. De auto van het duo stond al maanden geseind en is eind vorige week onderschept in het Antwerpse.

Sinds februari zitten al twee Litouwers van 21 jaar in de cel. Ze werden toen in Kasterlee opgepakt.

De bende wordt verdacht van zware diefstallen en gewone diefstallen. Tussen 7 juli vorig jaar en 13 februari sloegen ze exact 47 keer hun slag. “De verdachten hadden het vooral gemunt op voertuigen van het merk BMW”, zegt Inge Delissen van het parket in Turnhout. “Zeven keer was een Volkswagen, Mercedes of Citroën het doelwit.”

De daders sloegen toe in Mol, Turnhout, Hoogstraten, Vosselaar, Rijkevorsel, Merksplas, Oud-Turnhout, Dessel, Retie, Kasterlee, Balen, Kapellen, Schilde en Zemst.

Meestal ontvreemden ze de volledige middenconsole of een ingebouwde gps. Maar de daders gingen ook aan de haal met autoradio’s, achterlichten, sportsturen, versnellingspoken, boordcomputers, een claxon, dashboards en kilometertellers.

Het gerecht in Turnhout maakt zich sterk dat het nog meer feiten aan de bende kan linken.