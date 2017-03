Handelaars trappen lente op gang

Herentals - De handelaars van het stadscentrum trappen op zaterdag 1 en zondag 2 april het zomerseizoen op gang met een nieuwe editie van Shop in Thals. Ook het Spel van de Roetaert blijft een jaarlijkse traditie.

Op de overdekte catwalk op de Grote Markt kunt u dit weekend de nieuwste modetrends ontdekken. Er zijn twee modeshows per dag, telkens om 13.30u en om 15u. Op zondagnamiddag zijn alle winkels open en vindt het historische Spel van de Roetaert plaats. Daarbij kunnen kinderen grabbelen naar allerlei prijzen die vanuit het Belfort worden gegooid.

Op de zuidkant van de Grote Markt (tussen de Kerkstraat en de Lakenhal) geldt een parkeerverbod van vrijdag 31 maart om 7u tot maandag 3 april om 10.30u. Op zondag 2 april is er van 10u tot 18u enkel plaatselijk verkeer toegestaan. De noordkant van de Grote Markt (tussen Lakenhal en Hofkwartier) is autovrij op zondag tussen 10u en 18u. Het parkeerterrein achter zaal ’t Hof is wel bereikbaar.

De Zandstraat en de Bovenrij (tussen Kerkstraat en Nonnenstraat) zijn op zaterdag 1 april en zondag 2 april autovrij tussen 13u en 18u. De doorgang Collegestraat-Nieuwstraat en de doorgang Kerkstraat-Lantaarnpad blijven open.