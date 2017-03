Debat over Meir-incident: “Het lijkt wel of de burgemeester een grotere crimineel is dan de man die werd opgepakt”

Antwerpen -

Vijf dagen is het intussen geleden dat een dronken Tunesische Fransman over de Meir scheurde met een wagen vol wapens in de kofferbak en zo het terreuralarm uitlokte. De discussie over het al dan niet correcte optreden van de politie bij de arrestatie van de man een dag eerder en over de communicatie van burgemeester Bart De Wever is nog steeds niet gaan liggen. Ook op de Antwerpse gemeenteraad werd er maandagavond nog een flink stukje gebakkeleid over het onderwerp.