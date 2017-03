“Belgen beschermen hun huid te weinig tegen de zon”

Brussel - Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen, heeft dinsdag - op een zonovergoten voormiddag - de campagne “Je hebt maar één huid. Bescherm ze.” gelanceerd. Want hoewel ruim 9 op de 10 Belgen de gevaren kennen, beschermt amper 6 procent zich het hele jaar door. Daarmee scoren we nog slechter dan de gemiddelde Europeaan. De campagne focust dit jaar op UV-beschermende stoffen en houdt haar gratis preventieweek van 8 tot 12 mei.

Huidkanker is vandaag de meest voorkomende vorm van kanker in Europa. Ook in ons land blijft het aantal huidkankerpatiënten jaar na jaar zorgwekkend stijgen, met 32.000 nieuwe gevallen per jaar. Schadelijke UV-blootstelling vermijden, is de sleutel om je kans op huidkanker te verkleinen. En dat weten we, want bij een recente Euromelanoma-enquête bij 13.000 Europeanen gaf maar liefst 93 procent van de Belgen aan dat de zon gevaarlijk kan zijn voor onze gezondheid.

“Slechts 14 procent van de Europeanen beschermt zich het hele jaar door tegen de zon. Wij Belgen blijken nog slechtere leerlingen met amper 6 procent”, zegt dermatoloog Thomas Maselis, voorzitter Euromelanoma België. “Veel te weinig natuurlijk, want blootstelling aan de zon en gebrek aan zonbescherming hebben een opstapelend, blijvend effect op onze huid. Met de sensibiliseringscampagne ‘Je hebt maar één huid’ willen we mensen hun huid laten zien als hun meest kostbare kleding.”

Om je huid fatsoenlijk te beschermen, moet je zoveel mogelijk onnodige UV-blootstelling vermijden, zonnecrème gebruiken en een zonnebril of beschermende kledij dragen. Wat dat laatste betreft, zijn Belgen heel laks: 7 pct draagt beschermende kleding, terwijl het gemiddelde voor Europa 16 pct bedraagt.

Ook in ons land is er dit jaar een preventieweek, van 8 tot 12 mei, waarbij je bij de deelnemende dermatologen terecht kan voor een gratis huidonderzoek.

