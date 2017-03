Ranst - De eerste organisatie van de nieuwe Velt-afdeling in Ranst gaat over het gebruik van kruiden of onkruiden.

De infosessie op woensdag 29 maart gaat door in het KWB –lokaal in de Boerenkrijglaan 3 en start om 19.30u. Annick Hollebeke spreekt een tweetal uur. Leden betalen 4 euro en niet-leden 6 euro.

Idavelt12@gmail.com