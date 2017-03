Politie vindt 220 kilo hasj en 50.000 euro bij oprollen cannabisbende

Brussel - De lokale politie van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) heeft een bende opgerold die al verschillende maanden hasj invoerde vanuit Marokko en die in Sint-Jans-Molenbeek aan de man bracht. De bende voerde de drugs ook uit naar andere Europese landen. Twaalf mensen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en 220 kilo hasj en 50.000 euro werden in beslag genomen. Dat meldt de politie Brussel West dinsdag.

De sectie ‘verdovende middelen’ van de lokale recherche voerde al sinds eind 2016 onderzoek naar de bende. Die voerde drugs in uit Marokko, bevoorraadde dealers in verschillende Brusselse gemeenten en beschikte over vijf verkooppunten in Sint-Jans-Molenbeek. Bovendien leverde ze ook hasj aan dealers in de buurlanden.

Maandag vielen 130 agenten van de politie Brussel West binnen op 18 adressen in Sint-Jans-Molenbeek en op vijf plaatsen elders in het Brusselse. Daarbij werden 14 drugshonden, 3 patrouillehonden en 5 zogenaamde ‘cashdogs’ ingezet, honden die geld kunnen opsporen. Bij de huiszoekingen trof de politie 220 kilo hasj en 50.000 euro cash geld aan. Ook werden drie wagens en een hele reeks gsm’s in beslag genomen en werden de vijf illegale verkooppunten van de bende verzegeld.

17 mensen werden opgepakt, van wie er 9 illegaal in België bleken te verblijven. Twaalf van de opgepakte verdachten werden uiteindelijk door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

