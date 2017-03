Geen zin in sporten? Soms is een bad even goed

Na een drukke werkdag nog gaan sporten? Soms heb je meer zin om weg te zakken in een warm bad en dat is niet slecht voor de conditie van je hart. Dat blijkt uit een onderzoek van het National Centre for Sport and Exercise Medicine aan de universiteit van Loughborough in Groot-Brittannië.

Of je nu een uur gaat spinnen in de sportschool of een uitgebreid, bad neemt van rond de veertig graden: je verbrandt ongeveer hetzelfde aantal calorieën. Het team onderzoekers stelde ook vast dat zowel de groep proefpersonen op de fiets als de mensen in bad na afloop een lagere bloedsuikerspiegel hadden. Die wijst op een betere stofwisseling.

Hoe je kan ‘trainen’ door in bad te liggen? De onderzoekers stellen dat de combinatie van hitte, gevolgd door koude, de hartslag verhoogt en de bloedsomloop stimuleert. Hoofdonderzoeker Frank Lipman vergelijkt het effect met dat van het saunagebeuren. “Hoewel een bad noch saunabeurt niet telt als vervanging voor sport, kunnen de activiteiten enkele overlappende voordelen bieden. Zo ga je ervan zweten, verbetert de bloedcirculatie en reduceer je stress”, klinkt het in een statement.