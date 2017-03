Salah Abdeslam schrijft emotionele brief aan zijn moeder: “Weet dat ik gevochten heb voor Allah”

Salah Abdeslam, één van de daders van de aanslagen in Parijs, heeft tijdens zijn vlucht nog een brief naar zijn moeder geschreven. Het Franse blad Le Point kon het schrijven inkijken. “Vergeef me dat ik je verliet”, schrijft de terrorist in abominabel Frans. “Maar weet dat je twee kinderen voor Allah hebben gestreden.”

Belgische speurders troffen op 15 maart 2016, in de namiddag, enkele brieven aan in een schuilplaats van Salah Abdeslam, in de Driesstraat in Vorst. Kort daarvoor hadden ze het pand betreden met de gedachte dat het schuilhol leeg zou zijn. Op het moment dat ze de deur van het appartement willen forceren, moeten ze echter snel wegduiken voor een kogelregen die twee terroristen op hen afvuren. Het duo ontsnapt vervolgens langs het dak.

Het antwoord van de politie laat niet lang op zich wachten. De buurt wordt meteen hermetisch afgesloten en een helikopter gaat op zoek naar de verdachten. Enkele uren later wordt Mohamed Belkaïd, alias Samir Bouzid, een van de verdachten achter de aanslagen in Parijs, gedood. In het appartement treffen de speurders intussen ook DNA aan van Salah Abdeslam. Is hij één van de twee terroristen die langs het dak is ontsnapt? Drie dagen later, op 18 maart 2016, wordt die hypothese bevestigd. Salah Abdeslam wordt opgepakt in Molenbeek, na een vlucht van liefst drie maanden.

Foto: BELGA

Tijdens een van de minutieuze zoekingen doorheen het pand in Vorst, treffen de speurders meerdere brieven van Abdeslam aan - een aan zijn moeder, een tweede aan zijn zus en een laatste aan zijn verloofde. Ze lijken geschreven te zijn tijdens zijn vlucht. De brieven zijn intussen ook overgemaakt aan de Franse autoriteiten en bieden een inkijk in de motieven van een van de meest beruchte IS-terroristen in Europa. De man zelf weigert nog steeds antwoorden te bieden aan de onderzoekers. ‘Le Point’ kon de brieven inkijken en publiceerde vandaag enkele extracten ervan die uitpuilen van haat. Het lijkt erop dat Salah Abdeslam er zeker van was dat hij snel de dood zou vinden.

“Ik hoop dat je mij kan vergeven”

De eerste brief die ‘Le Point’ kon inkijken, was gericht aan zijn moeder. Geschreven in abominabel Frans, moet de brief, volgens de speurders, vooral zijn daden goedpraten. Hij probeert aan zijn naasten uit te leggen dat hij “de keuze” heeft gemaakt om “voor Allah te strijden”. Zijn woorden klinken verward en irrationeel:

“Ik schrijf je deze brief in de hoop dat je me vergeeft”, luidt het. “Ik heb je verlaten met de gedachte dat mijn vertrek en mijn afwezigheid een bron van verdriet is voor jou. Ik vraag je drie keer vergeving en één keer voor mijn vader die ik graag zie, weet dat het moeilijk was om jou te verlaten en dat ik zielsveel van je houd.”

“Je kinderen hebben gestreden voor Allah”

Salah Abdeslam zegt dat hij “geleid” is door Allah en dat hij “uitverkoren is als een van zijn dienaren”. Dat hij zulke daden heeft gesteld, onderstreept hij, is om weerstand te bieden aan zij “die doden met hun vliegtuigen zoals alleen lafaards doen”, en tegen zij “die het zich permitteren om onze geliefde profeet af te beelden en te beledigen”. De terrorist schrijft ook een eerbetoon aan zijn broer Brahim:

“Je zoon Brahim heeft geen zelfmoord gepleegd. Hij heeft gestreden. Hij heeft ongelovigen gedood. Hij is een held van de islam. Als je tijdens deze periode hebt afgezien, dan is dat omdat Allah je graag ziet, hij wil je testen in dit leven zodat hij je zonden kan vergeven en je kan toelaten in de hoogste regionen van het paradijs en kan leven zijn genade (...) Allah verbiedt het dat de ouders van martelaars in de hel terecht komen (...) Het leven is kort , het hiernamaals is voor eeuwig. Ik houd van je. Weet dat je twee kinderen voor Allah hebben gestreden.”

Brahim en Salah Abdeslam Foto: rr

“Deze brief is voor m’n kleine zusje”

De tweede brief die de speurders hebben gevonden was gericht aan zijn zus. Nog steeds op een bizarre toon, raadt Salah Abdeslam haar aan om niet in de verleiding van de duivel te komen, en te verhuizen naar een “moslimland”:

“Deze brief is gericht aan m’n kleine zusje van wie ik zielsveel houd. Ik stel me voor dat het niet gemakkelijk is om gescheiden te zijn van je twee broers. Daarbovenop zegt iedereen dat wij terroristen zijn. Weet dat wij alleen mensen hebben geterroriseerd die in het ongelovige land Frankrijk wonen. En dat gedurende lange tijd.”

“Geloof in Allah alsof je hem ziet”

De terrorist roept vervolgens om wraak tegen de “80 landen” die zijn verenigd om “moslimfamilies uit te moorden”. Salah Abdeslam lijkt écht te geloven dat een beter leven op hem wacht na de dood en praat alsof het einde nadert...

“Ze hebben duizenden mensen gedood, ze hebben terreur gezaaid in moslimlanden en je kan je niet inbeelden hoe ze de mensen hebben laten lijden. En dat enkel en alleen omdat ze wet van Allah niet willen. (...) Dat is het geloof: geloven in Allah alsof je hem ziet (...) Ga weg van een zondig leven en kom dichter bij de Heer, zodat hij je beloond, ik zou het goed vinden mocht je emigreren naar een moslimland, dat is beter voor jou. Ik hoop dat het beetje aan goede raad dat ik je kan geven je een leven lang kan dienen. Zorg goed voor onze ouders mijn kleine schat en tot weldra in een nieuw leven.”

“Ik zou me laf hebben gevoeld”

De derde en laatste brief van Abdeslam is gericht aan zijn verloofde, met wie hij zijn belofte tot een huwelijk brak:

“Ik schrijf je om je mijn oprechte excuses aan te bieden. Ik heb je verlaten terwijl ik je beloofd had dat ik met je zou trouwen. Dit is geen verraad geweest, maar een keuze die ik heb gemaakt omdat ik een opoffering wil maken zodat de Heer tevreden kan zijn. Ik zou me laf hebben gevoeld als ik mijn leven zou geleid hebben alsof het niets voorstelt, terwijl mijn moslimbroeders afzien en elke dag deze oorlog moeten ondergaan. Ze maken onze broeders, onze zusters en onze kinderen af (...) Ik heb me ten dienste gesteld van Allah omdat ik van hem houd, net als van zijn profeet en hij gaat voor op alles. Ik vraag aan Allah dat hij je voorziet van geduld en een uithoudingsvermogen zodat ook jij deze moeilijke beproeving zal doorstaan (...) Ik heb alles achter me gelaten dat me het meest nauwe aan het hart lag in mijn ogen en ik me gegeven aan Allah. Alles ligt nu in zijn handen, hij zal zich bezighouden met mijn familie en met jou, hij zal er voor zorgen dat je een nog betere man zult krijgen dan ik en goddelijke nakomelingen. In de hoop dat Allah mijn werk accepteert en mij opneemt als een van zijn martelaren. Bid aan Allah en vraag hem of hij wil accepteren, je bent voor mij mijn vrouw en ik hoop dat Allah ons zal herenigen in een andere wereld en als het hem beliefd dat we voor eeuwig verder zullen leven. Ik houd van jou, pas goed op jezelf. Bied mijn moeder steun. Ik houd van jou.”