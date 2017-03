Van deze ziekenhuiskleren ga je je niet meteen ellendig voelen

Tijd doorbrengen in het ziekenhuis is geen pretje, maar de lelijke gewaden die je er moet aantrekken, helpen ook al niet echt. Omdat je evengoed stijlvol en met behoud van eigenwaarde voor de dag kunt komen als je ziek bent, hebben Nikla Lancskweert, Fiona McGreal en Claire Robinson het label INGA Wellbeing gelanceerd.

Wie in een ziekenhuis verblijft, is er al vaak niet al te best aantoe. Dat je je dan nog eens in van die saaie ziekenhuiskleren moet hijsen, helpt ook al niet om de gemoedstoestand op te krikken. Daarom bedachten Nikla Lancskweert en Claire Robinson met INGA Wellbeing een modieus alternatief voor patiënten dat toch praktisch is en lekker zit. Lancskweert kwam eerst met het idee op de proppen toen haar moeder Inga met eierstokkanker werd geconfronteerd.

"Op dat moment dreigde de kanker het leven van Inga weg te nemen, maar de behandeling dreigde ook alles weg te nemen wat haar eigen maakte", zegt medeoprichter Robinson. Volgens Robinson speelden de ziekenhuiskleren daar een belangrijke rol in, want het maakte dat ze niet langer zin had om contacten te leggen of zorgde ervoor dat ze zich te oncomfortabel voelde om rond te lopen of om even naar de cafetaria te gaan. "Het veranderde ook haar relatie met diegenen die ze graag zag want ze voelde dat ze naar haar begonnen te bekijken als patiënt en niet langer meer als Inga."

"Personen, geen patiënten"

Toch duurde het nog elf jaar voor het label werd opgericht. Dat gebeurde pas toen de ondernemers Lancskweert en Robinson ontwerpster McGreal ontmoetten. Ook Robinson haar moeder werd uiteindelijk met kanker geconfronteerd en ze hebben dus van dichtbij meer dan genoeg meegemaakt. "We willen grenzen en stigma's doorbreken. Ons doel is compleet herdenken hoe patiënten naar zichzelf kijken en hoe anderen hen zien door hun psychologisch en fysiek welbevinden te verbeteren. Het gaat om personen, niet om patiënten", klinkt het.

Alzheimerpatiënten

Hun ontwerpen zijn alvast via hun website te verkrijgen voor particulieren, maar op termijn willen ze hun ziekenhuiskleren op grotere schaal produceren zodat ziekenhuizen en rusthuizen ze kunnen afnemen. Het is ook de bedoeling dat er in de toekomst slimme technologieën in verwerkt worden zodat bijvoorbeeld Alzheimerpatiënten van een tracker kunnen worden voorzien.

Hun project kan alvast op veel bijval rekenen, ook in ons land. Zo werd het in 2016 aan de UGent bekroond met de tweede PRoF Award voor het beste Europese zorgidee en maakte het kans op een Henri Van De Velde Award in de categorie 'Better Health'.