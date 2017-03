Rood Seniorenfeest met Günther Neefs steunt sociale kruidenier

Mechelen - In de sporthal van De Nekker in Mechelen vindt deze namiddag het jaarlijkse Rood Feest plaats. Een klein deeltje van de opbrengst gaat naar de Sociale Kruidenier die recent verhuisde naar een pand in de Twaalf Apostelenstraat in het Groot Begijnhof.

Het feest start om 13u en loopt tot 17u. Op de affiche optredens van Sam Gooris, Lisa del Bo, Guy Neve en Günther Neefs. Uit heel Vlaanderen komen er zo'n 1200 senioren op af. Een ticket kost tien euro. "Vorig jaar viel het feest samen met de aanslagen in Brussel en Zaventem. Toen hebben wij beslist om voortaan ook iets te doen voor een goed doel", zegt Mechels gemeenteraadslid Caroline Gennez (sp.a).

Sp.a organiseert het feest samen met De Voorzorg, ABVV Mechelen-Kempen, Linx+ en S-plus. "Van elk ticket schenken we dit jaar één euro aan de sociale Kruidenier, een plek waar Mechelaars met een minimum inkomen voeding en onderhoudsproducten kunnen kopen tegen lage prijzen. Een sociale zaak die we graag steunen", stelt Gennez.

Het Sociaal Centrum, met ook de sociale kruidenier, verhuisde recent van de Frederik de Merodestraat naar de Twaalf Apostelenstraat. "Mensen komen bij ons terecht via het OCMW of de mutualiteit. We helpen 250 gezinnen die hier maximum een jaar mogen kopen", vertelt coördinator Sabine Schoevaers. Producten kosten er ongeveer de helft van wat je normaal in de supermarkt betaalt.