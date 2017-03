Districtsburgemeester ten huwelijk gevraagd in café Mombasa

Borgerhout - Stephanie Van Houtven, districtsburgemeester van Borgerhout, is afgelopen weekend ten huwelijk gevraagd in café Mombasa. Haar vriend Laurent Winnock deed dat op een zeer opvallende manier.

In het bekende café aan het Moorkensplein in Borgerhout vond zondagavond ‘Canzonissima’ plaats. Tijdens het optreden van de band van de 34-jarige Van Houtven, legde haar vriend de muziek even stil. “Ik heb de kans op de finale nu wel verpest, maar ik heb daar een reden voor”, begon Winnock. “Ze zegt altijd tegen mij dat ik haar moet verrassen, op een originele manier uit de hoek moet komen. Ik wil deze vraag al 13,5 jaar stellen”, waarna hij op de knieën ging. “Lieve schattebout, zie je het zitten om deze ring rond jouw prachtige, frêle vingertjes te dragen? Met andere woorden, wil jij met deze kustboy in een ongelofelijk crazy huwelijksavontuur stappen?”

Na zo’n aanzoek zei Van Houtven, op het podium in een bomvolle Mombassa, dan ook ‘ja’. Een dag later was ze er nog steeds niet van bekomen. “Ik zweef al de hele dag rond op een roze wolk… Een dikke merci voor al jullie gelukwensen!”, klonk het.