Publiek steekt aardappels in de lucht tijdens gemeenteraad

In de publiekstribune werd de hete aardappel getoond. Foto: Jan Brys

Brasschaat - Waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) wil dat de niet-vergunde activiteiten van Revabo Hens onmiddellijk stoppen. Hij neemt daarvoor de nodige bestuurlijke maatregelen.

Verberck antwoordde daarmee op de vraag van Brasschaat 2012-fractieleider Steven Broos. “Het bedrijf moet de vergunning respecteren. Als hieraan geen gevolg wordt gegeven, dan is dat een misdrijf en kan de politie proces-verbaal opstellen”, zegt hij.

De publiekstribune was maandagavond helemaal volgelopen. De reden was dat oppositiepartij Brasschaat 2012 burgemeester Verberck aan de tand wilde voelen over het dossier Revabo Hens. De partij wilde weten wanneer er maatregelen zouden worden genomen tegen het bedrijf dat geen milieuvergunning heeft voor afvalverwerking.

Het publiek stak een symbolische aardappel in de lucht om aan te tonen dat in dit dossier de hete aardappel steeds maar wordt doorgeschoven.

Na het antwoord van de burgemeester vroeg Broos wat er nu gaat gebeuren. Hij verwees naar een mogelijk achterpoortje waardoor Hens de afvalverwerkings-activiteiten toch zou kunnen verderzetten.

Myriam Van Honste van Open Vld hoopt dat er een einde komt aan dit gebrek aan rechtszekerheid. “We moeten vlugger voor duidelijkheid kiezen.”

Volgens Open Brasschaat, dat de actie met de aardappel organiseerde, blijft de buurt last ondervinden. “Maandag waren de activiteiten nog aan de gang”, aldus Yves Heylen.