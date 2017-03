“Wachten met stroomstootwapens uit te delen, zolang er probleem van racisme is”

Antwerpen - De debatten over het racisme binnen het Antwerpse politiekorps en het incident op de Meir vorige week laten duidelijk hun sporen na. In de gemeenteraad werd gisteren met scherp geschoten, vooral tussen N-VA en de linkse oppositie.

INCIDENT OP MEIR

Vanuit de oppositie kwamen er heel wat vragen rond het optreden van de politie en de communicatie door burgemeester Bart De Wever over het incident op de Meir. Filip Dewinter (Vlaams Belang) feliciteerde de politie en de militairen, maar was meteen ook erg kritisch. “We moeten ons de ‘wat als-vraag’ durven stellen”, zegt Dewinter. “Wat als deze chauffeur echt een terreuraanslag wou plegen? We zijn nu wel door toeval ontsnapt aan veel erger.”

Uitzonderlijk kwam ook korpschef Serge Muyters tussenbeide. Hij onderstreepte dat zijn mensen correct hebben gehandeld toen ze de dader een dag voor het incident controleerden.

RACISME BIJ POLITIE

Burgemeester De Wever werd zwaar aan de tand gevoeld over de racistische en seksistische uitlatingen in een Whatsapp-groep van Antwerpse agenten. Niet alleen de linkse oppositiepartijen waren kritisch over de politieleiding, maar ook CD&V en Open Vld.

Annemie Turtelboom. Foto: Jan Van der Perre

“Er is duidelijk een structureel probleem waarbij de leidinggevenden niet vrijuit gaan”, zegt ­Patrick Janssen (CD&V). “Misschien moeten we wachten met stroomstootwapens uit te delen in het korps, zolang er een probleem van racisme is.”

Ook Open Vld-fractieleidster Annemie ­Turtelboom begrijpt niet dat de problemen rond racisme blijven bestaan. “Er is blijkbaar een zwijgcode binnen het korps. Slechts 10% van het Antwerpse korps bracht bijvoorbeeld een bezoek aan de Dossinkazerne. Dat is veel minder dan bij andere grote korpsen.”