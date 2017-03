“Tijdelijk duurt drie jaar in Turnhout”

Turnhout - Wie volgt de werkzaamheden die nutsmaatschappijen uitvoeren, op? Waarom worden gaten in wegen wel tijdelijk, maar vaak niet definitief hersteld? Pierre Gladiné zoekt het uit.

Gemeenteraadslid Pierre Gladiné (DE Stadslijst) ergert zich aan de uitvoering van kleine herstellingen van het wegdek in Turnhout. “Het wegdek wordt vaak niet in de oorspronkelijke staat hersteld”, zegt hij.

Op de jongste gemeenteraad haalde Gladiné enkele recente voorbeelden aan. “Tijdens de krokusvakantie is een deel van de Warandestraat enkele dagen afgesloten vanwege dringende herstellingswerken. Er kunnen stevige vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Zo liggen de stenen niet effen en werd geen voegvulling aangebracht. Ook bij werken aan asfaltwegen moeten we constateren dat de herstellingen vaak van zeer slechte kwaliteit zijn. Zo worden er stelselmatig betonstraatstenen gebruikt om gaten in asfaltverhardingen op te vullen, bijvoorbeeld in de Apostoliekenstraat, die een fietsstraat is. In vele gemeenten zijn dergelijke herstellingen voorlopig en worden ze één keer per jaar definitief aangepakt, wanneer de gemeente asfaltwerken laat uitvoeren. In onze stad lijken voorlopig en definitief vaak synoniemen.”

Koud asfalt

Gladiné verwijst naar een tussenkomst die hij ruim drie jaar geleden deed over een slecht afgewerkte herstelling in de Renier Sniedersstraat, waaraan nog niets is verholpen.

Grote gaten mogen met klinkers worden opgevuld, reageert schepen van Groen- en Wegenbeheer Luc Debondt (TIM). “Voor kleinere gaten kunnen we koud asfalt gebruiken, maar dat houdt ook maar enkele jaren. Dichten met warm asfalt zou beter zijn, maar is te arbeidsintensief voor zo’n kleine oppervlaktes.”

Onvoldoende uitgehard

Debondt geeft toe dat de klinkers in de Warandestraat niet goed liggen. “Om de verkeershinder te beperken, hebben we de straat snel weer opengesteld. Te snel, zo blijkt nu, want de plek was onvoldoende uitgehard. Maar de aannemer brengt voegvullingen aan zonder de straat opnieuw te moeten afsluiten.”

Debondt beseft dat tijdelijk een relatief begrip is als het om wegenwerken gaat. “Tijdelijk kan soms wel een paar jaar duren.” Waarop Pierre Gladiné, alweer verwijzend naar de Renier Sniedersstraat uittelt: “Tijdelijk duurt drie jaar in Turnhout.”

“Toen ik in oktober 2013 werd aangesteld, lag er geen enkel dossier op mijn bureau. Ik dacht dat alles was opgelost”, lacht ­Debondt.