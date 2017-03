Rik Torfs hield gesjoemel kankerspecialist Van Gool stil

Leuven - Tienduizenden euro’s moesten ouders van kankerpatiëntjes verzamelen om hun kind te laten behandelen door Stefaan Van Gool. Wat zij niet wisten, is dat Van Gool twee jaar geleden met stille trom het Leuvense UZ heeft moeten verlaten omdat hij knoeide met de studies op patiënten. Dat werd zorgvuldig stilgehouden.

Plots is duidelijk waarom kankerspecialist Stefaan Van Gool twee jaar geleden het Leuvense UZ inruilde voor een Duitse privékliniek: een onderzoekscommissie had aangetoond dat zijn wetenschappelijk onderzoek aan alle kanten rammelde en vermoedde dat er fraude in het spel was. Dat ontdekte De Standaard.

Na zijn ontslag ging Van Gool – bekend door het Vier-programma ‘Topdokters’ – in Keulen opnieuw aan de slag. Ouders van patiëntjes moesten daar tussen de 40.000 en 70.000 euro betalen voor zijn behandelingen. Op geen enkel moment is hen duidelijk gemaakt dat er problemen waren met de studies van Van Gool, hoewel specialisten daarvan wisten.

Van Gool prees zijn patiënten experimentele tumorvaccins aan, terwijl nergens bewezen was dat die ook echt werkten. Bovendien waren niet alle patiënten daar even duidelijk over ingelicht. De dokter startte ook bepaalde experimenten zonder reële toestemming van de ethische commissie die daarover moest waken.

Aan het Leuvense UZ werd zijn positie twee jaar geleden onhoudbaar toen het gesjoemel uitkwam. Maar het ziekenhuis verkoos om het op een akkoordje met hem te gooien. Hij vertrok en de zaak werd stilgehouden. Van Gool mocht zelfs nog een tijdje aan de universiteit doorwerken. “Dit is geen doofpotoperatie”, beklemtoont rector Rik Torfs. “Het alternatief was een jarenlange juridische veldslag geweest.”

Bij zijn aantreden had Torfs nochtans gezegd dat hij komaf zou maken met de zwijgcultuur rond wetenschapsfraude.