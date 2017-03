Sebastian Vettel is tijdens de GP van Australië verkozen tot 'Driver of The Day'. De Duitser won in zijn Ferrari ook de race.

De Formule 1 voerde vorig jaar de verkiezing van 'Driver of The Day' in om de interactie met de fans te vergroten. Aanvankelijk konden de fans na afloop van de race hun 'Driver of The Day' kiezen. Tijdens het seizoen werd dit veranderd naar een verkiezing tijdens de race.

Ook dit jaar geeft de Formule 1 de fans de kans om tijdens iedere race een 'Driver of The Day' te verkiezen. Tijdens de GP van Australië, de allereerste race van het seizoen, werd Ferrari-piloot Sebastian Vettel verkozen tot 'Driver of The Day'. De Duitser vertrok de race van op de tweede plaats en slaagde erin om de eerste overwinning voor Ferrari in bijna anderhalf jaar te behalen.

Vettel werd ook vorig jaar tijdens drie races tot 'Driver of The Day' verkozen. Absolute veelwinnaar tijdens die verkiezing vorig jaar was echter Max Verstappen. De Nederlander werd vorig jaar maar liefst acht keer tot 'Driver of The Day' verkozen.

