Tommelein stuurt aan op megafusie in energiesector

Brussel - Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wil het beheer van het distributienet onderbrengen in één Vlaamse werkmaatschappij. Een gedeeltelijke beursgang zou de burger ook meer inspraak kunnen geven. De intercommunales kunnen blijven, maar hun bestuurscomités moeten kleiner worden en er mogen ook geen zitpenningen meer worden betaald.

In het plan van Tommelein zal de eengemaakte maatschappij bevoegd blijven voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast is de maatschappij ook bevoegd voor energiepremies, de aanmelding van wie zelf energie opwekt, de energiemeters en het data­beheer.

“Al de rest, zoals de ­installaties van laadpalen of de verkoop van extra opties bij de digitale meters, moet worden overgelaten aan de privésector”, zegt Tommelein in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Intercommunales

De lokale intercommunales moeten vooralsnog niet op de schop. “Op termijn kunnen ze het best ­onder één werkmaatschappij vallen, die zich zowel bezighoudt met de verdeling van gas en elektriciteit als met water en het kabel- en riolerings­netwerk.”

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de representatie. Tommelein wil dat er in de toekomst nog maar een vertegenwoordiger per gemeente wordt afgevaardigd, die overigens niet meer op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen zal moeten rekenen.