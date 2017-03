David Goffin bij laatste zestien in Miami

David Goffin (ATP-12) heeft zich maandagavond (plaatselijke tijd) geplaatst voor de laatste zestien van het Masters 1.000-toernooi van Miami (6.993.450 dollar). De 26-jarige Luikenaar schakelde in de derde ronde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-42) uit in drie sets. Na twee uur en 32 minuten spelen stond het 4-6, 6-3, 7-5 in het voordeel van Goffin.

In de volgende ronde wacht het Australische enfant terrible Nick Kyrgios (ATP-16). Die versloeg in de zestiende finales de Kroaat Ivo Karlovic (ATP-21) in drie sets: 6-4, 6-7, 7-6.

Het was de derde ontmoeting tussen Goffin en de 24-jarige Schwartzman. In september 2015 versloeg Goffin de Argentijn in de halve finales van de Davis Cup met 6-3, 6-2 en 6-1. Een jaar later, in oktober 2016, nam Schwartzman weerwraak door Goffin met 7-5, 2-6 en 7-5 uit de finale van het European Open te houden in de Lotto Arena van Antwerpen.

Goffin heeft heel wat rankingpunten te verdedigen in Miami. Vorig jaar bereikte hij er de halve finales.