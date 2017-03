Investeerders gezocht voor 350 flats en parkeertoren

Mechelen - Eind 2018-begin 2019 moet de ontwikkeling van het gebied rond het Keerdok en de Eandissite als woongebied opstarten. Daarvoor gaan de stad Mechelen en Eandis samen op zoek naar investeerders.

“Als wij de groei van onze stad op een kwalitatieve manier willen opvangen, zijn er nieuwe woongebieden nodig. Deze site is er daar een van, net zoals Comet en Carrefour”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). Een goedgekeurd masterplan voor de Keerdok- en Eandissite is er al sinds de zomer van 2015. Vanavond stemt de gemeenteraad over het ontwerp voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor een gedeelte van de site met 351 appartementen. In totaal moeten er op termijn bijna 800 woongelegenheden bijkomen.

500 parkeerplaatsen

“Begin 2018 moet dat goedgekeurd zijn, om vervolgens de eerste vergunningen te kunnen afleveren. Ondertussen maken wij samen met Eandis werk van de zoektocht naar investeerders die hier een parkeergebouw en woningen willen realiseren”, legt Geypen uit.

In eerste instantie gaat het om de bouw van 85 appartementen op het Rode Kruisplein vanaf eind 2020, en de bouw van nog eens 266 appartemente op de Eandissite vanaf 2021. Maar een noodzakelijke voorwaarde om met de realisatie van de nieuwe woonwijk te starten, is een parkeergebouw in de zogenaamde Eandistip. Dat gebouw is dus de eerste fase van het project. Het moet 500 parkeerplaatsen voor bezoekers tellen.

Twee bruggen

Over de Afleidingsdijle komen er tussen de nieuwe Eandiswijk en het Rode Kruisplein twee bruggen: eerst eentje voor voetgangers en fietsers, later nog een andere voor autoverkeer. “Die bruggen komen er omdat de ontsluiting van het Rode Kruisplein zal gebeuren door de nieuwe wijk en niet meer via de Guido Gezellelaan”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Het kruispunt van de Elektriciteitsstraat met de Guido Gezellelaan wordt opnieuw aangelegd. De eerste drie fases van het project kosten zo’n 90 miljoen euro.