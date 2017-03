Eandis breidt Mechelse site uit voor zeker 800 werknemers

Mechelen - Netbeheerder Eandis grijpt de ontwikkeling van de site in de Elektriciteitsstraat aan om ook de eigen activiteiten in Mechelen opnieuw uit te breiden. Er zullen minstens 800 mensen werken.

De reeds aangekondigde renovatie van het voormalige kantoorgebouw van N-Allo start in juni dit jaar en moet tegen de zomer van 2018 afgerond zijn. “Vandaag werken hier 300 tot 400 mensen. Tegen dan zo’n 800 tot 1000”, zegt Jean-Pierre Hollevoet, een van de directeurs bij Eandis.

Het bedrijf investeert ruim negen miljoen euro in de renovatie van het gebouw. “Daarmee bevestigen we onze aanwezigheid op de site, waarbij we overschakelen op duurzaamheid met onder meer een warmtenet en bodemenergie-opslag. We bekijken ook de mogelijkheid om energie te halen uit de restwarmte van het Dijlewater”, legt Hollevoet uit.

Eandis, of althans de voorgangers ervan, zijn in de Dijlestad al meer dan honderd jaar actief. De bedrijvensite groeide zelfs uit tot de tweede grootste in het land van Eandis.