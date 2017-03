Al twee honden vergiftigd in natuurgebied: “Trix was een doodbrave hond. Vreselijk, zo’n einde.”

In het Oost-Vlaamse Deurle stierven recent al twee honden door vergiftiging met het illegale product aldicarb. Beide honden moeten het product binnengekregen hebben bij wandelingen in een plaatselijk natuurgebied. De politie startte een onderzoek en roept op om waakzaam te zijn.

Amper vijf jaar oud was Trix, de hond die het derde slachtoffer werd van het illegale pesticide aldicarb. Eerder overleed al een hond om dezelfde reden, een derde ontstapte op het nippertje aan de dood. “Onderzoek van de verschillende magen toonde aan dat de honden vergiftigd waren met aldicarb”, aldus Philippe Gunst, het baasje van Trix.

Philippe en zijn gezin vinden ondertussen troost bij hun andere hond, de teckel Iggy. “Dat bangerikske is gelukkig niet vergiftigd omdat hij altijd bij ons loopt”, zegt Gunst.

Na een wandeling door het natuurgebied aan de Oude Pontweg begon Trix plots te stuiptrekken. Haar muil zat vol bloed en schuim en het dier kreeg hoge koorts. Gunst bracht het dier nog naar de dierenkliniek, maar alle hulp kwam te laat. Het dier overleed diezelfde nacht nog.

“De komende weken gaan we niet wandelen aan de Oude Pontweg. En binnen enkele maanden haal ik waarschijnlijk een nieuwe hond in huis. Maar Trix wordt nooit vergeten. Zo’n doodbrave hond. Vreselijk, zo’n einde.”

Aldicarb, dat verkocht wordt onder de merknaam Temik, is een heel gevaarlijk insecticide en verboden in de hele Europese Unie. De felblauwe pillen worden echter wel (illegaal) gebruikt voor de vergiftiging van roofvogels.

Ook voor honden is het duidelijk levensgevaarlijk. Binnen het halfuur heeft het gif zijn verwoestende effect voltrokken en is het getroffen dier niet meer te redden. De baasjes van Fiji, de hond die ei zo na aan de dood ontsnapte, slaagden erin binnen het halfuur in de dierenkliniek te zijn waardoor hun hond nog net gered kon worden.

Gunst wil het er echter niet bij laten. Hij diende klacht in tegen onbekenden en wil nu iedereen waarschuwen voor het gif dat al twee honden het leven kostte en een derde zwaargewond achterliet.