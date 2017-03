Zieke Drake komt niet opdagen voor optreden in Amsterdam

BRUSSEL - De Amerikaanse rapper en popster van het moment Drake heeft zijn optreden van maandagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam moeten annuleren. De zaal was wel al helemaal volgelopen toen bekend werd gemaakt dat de zanger om gezondheidsredenen niet mocht optreden.

Het publiek had al een uur gewacht toen de echte koude douche volgde en de mededeling kwam dat Drake maandagavond niet zou optreden.

Eerder al had Drake twee shows die hij in januari in de Ziggo Dome zou geven, al verplaatst naar deze week. Drake toert de wereld over met zijn Boy Meets World Tour. Hij stond een maand geleden wel al twee keer in het Sportpaleis in Antwerpen.

(belga)