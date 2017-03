Dronken ‘terrorist’ doolde al de hele nacht door Antwerpen

Antwerpen - Mohamed R., de terreurverdachte die vorige week werd opgepakt na een wilde rit over de Meir, blijkt de hele nacht voor zijn arrestatie al voor problemen te hebben gezorgd.

Mohamed R. werd donderdag aan de Sint-Michielskaai ingerekend door het Snelle Respons Team, nadat hij tegen hoge snelheid over de Meir was gereden. Toen de speurders zijn kofferbak openden, troffen ze een gedemonteerde riotgun, twee grote ninja-dolken, een jerrycan met wat benzine en een jas van het Belgische leger aan. Omdat de veiligheidsdiensten een dag na de aanslag in Londen vreesden dat Mohamed R. terroristische plannen had, werd de bewaking in de stad verhoogd en nam het federaal parket het onderzoek over.

Vijf dagen na het incident zijn er steeds minder aanwijzingen dat Mohamed R. van plan was om een aanslag te plegen. R. bleek bij zijn arrestatie onder invloed van alcolhol, cocaine en cannabis. Bovendien blijkt nu dat de dronken Mohamed R. de nacht voor zijn arrestatie voor heel wat problemen en overlast zorgde. Zo werd hij in dronken toestand uit café Baron om de Marnixplaats gezet, omdat hij voor problemen zorgde en een onfrisse geur verspreidde.

Daarna treft de politie hem in Hoboken aan in het gezelschap van zijn vriendin, die door een onbekende zou zijn aangevallen. Wanneer de politie naar zijn identiteitspapieren vraagt, kan Mohamed R. enkel een Tunesisch document voorleggen. Hij wordt opgepakt en opgesloten in het cellencomplex aan de Noorderlaan. Na zes uur wordt hij vrijgelaten op last van DVZ, met een bevel om het land te verlaten. R. staat om 2.30 uur op straat op de Noorderlaan.

Hij doolt te voet door Antwerpen, op zoek naar zijn wagen die is achtergebleven in Hoboken. Het is al licht als hij zijn oude Citroen terugvindt. Even later wordt de politie opnieuw opgeroepen. R. blijkt een dutje te doen zijn wagen, maar heeft zijn voertuig voor een garage geparkeerd.

Vriendin

Daarna besluit hij om zijn vriendin te gaan zoeken. Omdat hij geen idee heeft waar ze kan uithangen, besluit hij om naar de Scheldekaaien te gaan, de plaats waar hij vaker afsprak met zijn vriendin wanneer ze elkaar kwijtraakten tijdens hun nachtelijke escapades. Tegenover de speurders verklaarde R. dat hij helemaal niet zo snel over Meir was gereden en dat hij helemaal de intentie niet had om zich aan een controle te ontrekken.

Over de aanwezigheid van steekwapens in zijn wagen verklaarde R. dat hij die gekregen had van vrienden. De gedemonteerde riotgun hoopte hij als verstokte sjacheraar te kunnen verkopen aan kameraden.

R. verschijnt morgen voor de raadkamer in Antwerpen. Hij ontkent dat hij van plan was om een terroristische moord te plegen, zoals de officiële verdenking luidt. Tegenover zijn vrouw verklaarde hij afgelopen dagen dat hij het moeilijk had met zijn statuut van terrorist. “Ik mag met niemand contact hebben. Ze behandelen me hier als terrorist.”