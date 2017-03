Raken Ben en Tine uit ‘friend zone’? “Ik heb me meteen afgesloten”

Het experiment van ‘Blind Getrouwd’ is vier weken ver en volgende week moeten de koppels beslissen of hun gearrangeerde huwelijk zal blijven bestaan. Een keuze die voor het ene koppel al wat eenvoudiger zal zijn dan voor het andere.

Tine en Ben

Voor Tine en Ben begint een cruciale week. Ze zitten al een tijdje in de ‘friend zone’ en werken eraan om meer intimiteit in hun relatie te brengen. Als Tine de huwelijksfoto te zien krijgt waarop ze kussend poseert met Ben, krijgt ze wel een raar gevoel. “Gewoon omdat ik in de foto zie hoe gênant dat was.”

Toch doet het koppel alle moeite om het huwelijk te doen slagen. Als ze samen in de zetel zitten, kruipen ze wat dichter bij elkaar en Tine gaat ook kijken naar een muziekoptreden van Ben. Ze is zichtbaar geïmponeerd. “Ik denk dat hij mij op dat moment een beetje aan het verleiden was, maar ook dat hij zichzelf wat op de voorgrond wilde plaatsen. Ik voelde op dat moment wel dat ik bij Ben hoorde. Het was een heel goede avond.”

Foto: VTM

Bij de expert legt Tine uit dat lichamelijk contact niet meer vreemd aanvoelt. “Het is niet meer vreemd om Bens hand vast te nemen, maar het blijft vriendschappelijk voor mij.” Daarop stelt de expert een gevoelige vraag. “Je ziet je bijvoorbeeld niet een bevredigend seksleven hebben?” Het antwoord van Tine is kort. “Nee”, zegt ze. De expert vermoedt dat het feit dat geen van beiden zelfverzekerde verleiders zijn, een en ander bemoeilijkt. “Daardoor kan je niet vertrouwen op de andere om dat in je plaats te doen, en daar heb je weinig ervaring mee. Dat is dus jullie vraag: of je dat gaat proberen of niet.”

Thuis hebben de twee het even over seks: Tine ziet dat duidelijk niet zitten, maar Ben is het idee wel genegen. “Ik denk dat ik een gezonde man ben”, legt hij uit. Meteen is Tine afgeschrikt en volgt er een nogal botte afwijzing. “Nee, da’s echt totaal nee, nee, nee. Daar moet ik niet over nadenken.” Door de opmerking klapt Ben volledig dicht. “Ik heb me meteen afgesloten en ik weet niet of ik me nog ga kunnen openstellen.”

Wanneer ze op hun voorlopig laatste date gaan, zegt Ben dat hij zich in die vier weken toch enorm heeft geamuseerd. Tine treedt hem bij en excuseert zich meteen voor alle impulsieve uitlatingen die ze eigenlijk nooit zo hard bedoelde.

Video: VTM

Onze pronostiek: Tine en Ben vragen volgende week de scheiding aan. Ben ziet een relatie met Tine wel zitten, maar voor Tine zal het altijd bij vriendschap blijven.

Sally en Mathias

Omdat hun relatie aanvoelde als twee evenwijdige lijnen die niet naar elkaar toegroeien, kregen Sally en Mathias een lijst met vragen mee van de expert. Moeilijke vragen die ze samen bespreken, in de hoop dat er wat meer verbinding komt tussen beide partners. “Mijn grootste angst in een relatie is bedrog en een vertrouwen dat geschaad wordt”, antwoordt Sally persoonlijk. Even later doet ook Mathias een opvallende bekentenis. “Ik vind dat jij nog maar weinig interesse toont in mij. Je stelt me weinig vragen en de dingen die je weet over mij, heb ik zelf gezegd.” Sally had de opmerking niet zien aankomen, maar wijt het aan haar aard. “Als jij iets wil vertellen, mag dat, maar ik ga het niet uit je sleuren, zo ben ik niet.”

Foto: VTM

Bij een wandeling in het park leert Mathias een “andere Sally” kennen. “Ze leek me op het eerste gezicht meer interesse te tonen, meer begaan te zijn en zich meer open te stellen naar mij toe.” De twee slagen er warempel in om samen te koken en brengen zo eindelijk nog eens wat tijd samen door.

Onze pronostiek: onder het motto ‘één zwaluw maakt de lente niet’: dit koppel blijft niet samen. De positieve evolutie op het einde lijkt ons toch vooral benadrukt om nog wat twijfel te zaaien bij de kijkers. We denken dan ook dat deze relatie niet veel kans op slagen heeft.

Evelien en Nicolas

Ook Evelien en Nicolas zijn in de wolken met hun huwelijksfoto’s. “Zie hoe prachtig wij eruitzien!”, luidt de reactie van Evelien. Als ze het over hun huisdieren hebben, heeft Evelien wel moeite om de woorden “onze kat” in de mond te nemen. “Ik heb die al drie jaar, dat vind ik echt moeilijk om te zeggen”, lacht ze. “Dat beest is mijn bezit. En we zijn met scheiding van goederen getrouwd.”

Nicolas voelt dat er iets anders wringt bij Evelien en vraagt wat door, tot ze moet toegeven dat haar kat de enige is die haar nooit verlaten heeft. “Maar dat doet geen afbreuk aan hoe graag ik u zie en hoe graag ik wil dat dat onze kat wordt”, stelt ze Nicolas gerust. De angst voor te veel aanrakingen die in de eerste weken bij Evelien aanwezig was, lijkt definitief verleden tijd: zij is het die Nicolas vaak vastpakt om hem een bevestigende knuffel te geven.

In de supermarkt komt er een ander verschil bovendrijven: Evelien is de vrouw van de lijstjes, Nicolas is de man van het ‘gewoon wat rondlopen’. Nicolas beschrijft het als een kleine competitiviteit die tussen hun twee heerst. “Ze geeft niet zomaar af en zal haar mening altijd duidelijk verdedigen. Ik vind dat heel tof, want ik heb dat ook. Ik heb het gevoel dat ik met Evelien in discussie kan treden en dat wij gelijken zijn.”

Video: VTM

Eveliens vriendinnen komen op brunch en even later arriveren ook Nicolas zijn vrienden voor een spelletje. “Het was leuk om nog eens te boardgamen, om nog eens iets te doen uit mijn ‘vorige’ leven.”

Foto: VTM

Maar tijdens een etentje op restaurant wordt Evelien plots heel ernstig. “Ik zat met een gewrongen gevoel en was mezelf nog altijd aan het beschermen, ook door wat ik in het verleden al heb meegemaakt.” Nicolas probeert haar op haar gemak te stellen en dat werkt. “Ik moet gewoon accepteren dat iemand mij graag kan zien”, besluit Evelien even later.

Onze pronostiek: Evelien en Nicolas hebben elkaar gevonden en ook het laatste sprankeltje twijfel van Evelien lijkt weggewerkt. Ze blijven getrouwd.

Veerle en Nick

Tussen tortelduifjes Nick en Veerle is alles nog koek en ei. Nick neemt zelfs deel aan de yogales van Veerle. “Ik heb altijd gezegd dat mijn vrouw veel aan sport moet doen, en dit is ook sport”, klinkt het.

Foto: VTM

Ook wanneer ze een bezoek brengen aan de mama van Nick, voelt Veerle zich erg welkom. Ze is ook onder de indruk van hoe goed Nick met de hond des huizes om kan. “Ergens in mij zit er een dominant kantje”, legt Nick zelf uit. “Maar ik laat het er niet altijd uitkomen.”

Video: VTM

En dan de hamvraag: “waar zouden wij over een paar jaar staan?”, vraagt Veerle zich af. “Als het van mij afhangt, staat er ergens een huisje,” antwoord Nick. “En loopt er al een meisje of een jongen rond. Alhoewel, lopen zal die misschien nog niet kunnen.” Veerle laat nog niet in haar kaarten kijken, maar lijkt wel blij met wat ze hoort. “Da’s goed. Misschien, hé. Alles wordt volgende week beslist.”

Onze pronostiek: De meest duidelijke match van dit seizoen. Ze blijven zonder twijfel samen en we zouden er niet van versteld staan als er binnen de twee jaar ook een meisje of jongen rondkruipt.