Patrick Volders presenteert met Lily nieuw bitterzoet streekbier

Rumst / Kontich - Liefhebbers van originele streekbieren krijgen er met Lily alweer een nieuw brouwsel bij. Patrick Volders vernoemde zijn zelf bedacht recept naar zijn kleindochter.

Patrick Volders (58) was vroeger werkzaam bij brouwerij Maes in Waarloos. Daarvoor volgde hij een cursus brouwerij-mouterij in Gent. Na dertien jaar zocht hij in 1993 een andere uitdaging en werd zelfstandig bezetter in de bouw. Zijn opgedane kennis over het brouwen liet hem echter niet los en werd zijn hobby. In zijn tuinhuis sloeg hij aan het experimenteren en kwam hij drie jaar geleden via een zelfbedacht recept tot een biertje dat hij Joske doopte.

Terwijl Patrick samen met zijn vrouw Karina en zoon Jan Vlaanderen afreist om het tot een succes te maken, startte hij twee jaar geleden met nieuwe experimenten. Dat resulteert nu in Lily, een bitterzoet bier met een alcoholpercentage van 8,5 graden. “Het is gebaseerd op drie hopsoorten en gist van Verboden Vrucht van brouwerij Hoegaerden”, vertelt Patrick.

