Bevers bedreigen achtbaan in Walibi

Een houten achtbaan in pretpark Walibi wordt bedreigd door een groep bevers. De dieren knagen aan bomen die naast ‘De Weerwolf’ staan. Hierdoor bestaat het risico dat ze op de rollercoaster vallen. “Daarom moeten de bevers weg”, aldus een woordvoerder.

Hoeveel bevers er in totaal rond het pretpark zitten, weten ze bij Walibi niet. “Maar we weten wel dat er een veiligheidsprobleem kan ontstaan”, aldus een woordvoerder. Walibi Belgium heeft al contact gezocht met de Waalse autoriteiten om de om de bevers binnenkort te laten verwijderen. Waarschijnlijk worden de bevers geëuthanaseerd.

Beschermd

“Bevers zijn beschermde dieren, dus wij doen dit zeker niet voor ons plezier”, klinkt het nog bij Walibi. “Maar als de veiligheid in het gedrang komt, moeten we maatregelen nemen.” Toch is er mogelijk nog een reddingsboei voor de bevers. Dierenpark Pairi Daiza probeert te bemiddelen. “Wij willen deze beschermde dieren opvangen”, luidt het. “Wij hopen van harte dat er een oplossing kan gevonden worden voor deze kleine knaagdieren.”