Van gember als tonic tot trendy bier: dit zijn de nieuwste trends in uw glas

“Gin is out, maar het hippe drankje heeft wel deuren geopend.” Dat is de mening van Vincent Degroote, trendwatcher en directeur van de vakbeurs Venuez, die gisteren en vandaag is georganiseerd in de Parkloods in Park Spoor Noord. “Ik zie dat aan het verminderd aantal gin-standjes. Maar door de verschillende soorten gin zijn mensen wel kwaliteit gaan appreciëren. Ze willen ervoor betalen en ze wéten wat ze bestellen. Men bestelt geen simpele gin-tonic meer, maar ze moeten beide van een bepaald merk zijn. Daarom zullen horecamensen meer aandacht geven aan de consument dan aan de bartender.”