Test-Aankoop waarschuwt: “Als u door dit nummer wordt opgebeld, haak dan onmiddellijk in”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft maandagmiddag een dringende oproep gelanceerd om uw telefoon niet op te nemen als u een oproep krijgt van dit nummer: 02 319 46 34. “Het gaat om valse ‘ambtenaren van de belastingen’ die op slinkse wijze uw rekeningen kunnen plunderen”, luidt het.

“Onze abonnees hebben ons zelf verwittigd over deze telefonische oplichterij”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “De oplichterspraktijk gaat als volgt. U ontvangt een oproep van het nummer 02 319 46 34. De contactpersoon doet zich voor als een medewerker van de Europese Commissie of van de Federale Overheidsdienst Financiën.”

“Hij verklaart dat als gevolg van een uitspraak door het Franse gerecht u recht hebt op een schadevergoeding van 2.000 euro. Dit omdat u vroeger een slachtoffer zou geweest zijn van een ongewenste telefonische oproep van een Franse wijnverkoopfirma (een praktijk die in het verleden écht is gebeurd, red.). Als u aarzelt om uw bankgegevens te delen dan vraagt de oplichter u om contact op te nemen via het nummer 02 319 46 36.”

De consumentenorganisatie is duidelijk: “Beëindig het telefoongesprek onmiddellijk.” Aangezien het om een oplichterspraktijk gaat, kan u overigens altijd klacht neerleggen bij de lokale politie in uw buurt.