Nog 26.000 asielzoekers in aanmerking voor Europees spreidingsplan

Brussel - In Italië en Griekenland zijn momenteel nog zo’n 26.000 asielzoekers die overgebracht kunnen worden naar andere Europese lidstaten. Dat blijkt uit een nieuwe balans die maandag is besproken op een bijeenkomst van de Europese ministers bevoegd voor migratie.

In september 2015 spraken de Europese ministers af om gedurende twee jaar ongeveer 106.000 vluchtelingen die arriveren in Griekenland en Italië te spreiden over de andere lidstaten. Ruim anderhalf jaar later blijkt echter dat er heel wat minder asielzoekers in aanmerking komen.

“Er zijn niet zoveel kandidaten die in aanmerking komen”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Het moet gaan om asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad, zoals Syrië. In Griekenland komen nog zo’n 20.000 asielzoekers in aanmerking, in Italië ongeveer 6.000.

Vanuit Griekenland zijn de voorbije maanden ongeveer 10.000 asielzoekers overgebracht naar andere landen. Ze lieten ook ongeveer 4.500 mensen overkomen vanuit Italië. België ving reeds 400 mensen op. Op basis van de nieuwe cijfers zou ons land in totaal ongeveer 1.500 asielzoekers moeten overnemen.

Polen en Hongarije weigeren nog steeds elke medewerking en ook Oostenrijk zou uit het plan willen stappen. België blijft volgens Francken zijn deel doen. “Ik heb steeds gezegd dat België zijn engagement zal naleven als de Europese buitengrenzen beter bewaakt worden. Een woord is een woord.”

Eerder raakte al bekend dat België vanaf mei opnieuw asielexperts naar Griekenland gaat sturen om te helpen bij de behandeling van aanvragen. In ruil vraagt Francken wel dat de andere lidstaten conform de Dublin-regels opnieuw asielzoekers kunnen terugsturen naar het land.