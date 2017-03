VN-onderhandelingen over kernwapenverbod van start

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft zich maandag een eerste dag gebogen over een algemeen kernwapenverbod, 70 jaar na de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De onderhandelingen hebben echter weinig slagkracht: alle kernmachten sturen hun kat.

Van de 193 VN-lidstaten steunen slechts 123 de onderhandelingen. Geen van die landen bezit echter zelf kernwapens, wat de kans op belangrijke beslissingen eerder klein maakt. Ook ons land is er in New York niet bij.

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, gaf maandag een korte verklaring bij de VN in naam van de zowat 40 lidstaten die zich tegen het kernwapenverbod verzetten. Volgens Haley zouden ook die landen “graag een kernwapenverbod zien”, maar kan dat niet in de huidige geopolitieke context. “We kunnen niet beweren dat we onze mensen kunnen beschermen als we toelaten dat slechte actoren kernwapens hebben, en dat goede actoren, die vrede willen bewaren, er geen hebben”, klonk het.

Haley verwees daarbij naar Noord-Korea, dat de proeflanceringen van kernraketten de laatste jaren gevoelig opdrijft. “We moeten realistisch zijn. Is er iemand die denkt dat Noord-Korea kernwapens zal bannen? “, klonk het. “Noord-Korea zal juichen en de mensen die wij beschermen, zullen gevaar lopen”, besloot ze.

De Verenigde Staten en Rusland bezitten nog altijd het grootste kernwapenarsenaal, gevolgd door Groot-Britannië, Frankrijk, India, China en Pakistan. Over het kernwapenprogramma van onder meer Israël en Noord-Korea bestaat veel onduidelijkheid.