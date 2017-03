Nieuwe rustplaats voor IJslandvaarder

Antwerpen - Na 69 jaar werd maandag het schip ‘François Musin’ uit het water getild. De IJslandvaarder wordt de komende jaren gerestaureerd en ondergebracht in een nieuw maritiem museum.

Twee kranen, met een hijsvermogen van 700 ton, tilden maandag de laatste Belgische IJslandvaarder uit het water. De François Musin, genaamd naar een bekende Oostendse marineschilder, voer van 1948 tot 2005 tussen Oostende en IJsland om vis te vangen. Daarna groeide het schip uit tot een varend erfgoedstuk, dat maandag een nieuwe plek kreeg in het Antwerpse Droogdokkenpark. Daar wordt het gevaarte de komende jaren grondig gerenoveerd door de vzw Werkvormm. Dat is een organisatie die kortgeschoolde werkzoekenden en erkende vluchtelingen de kans biedt om ervaring op te doen en zich om te scholen tot knelpuntberoepen als lasser en industrieel schilder.

Museum voor Maritiem Erfgoed

Na afloop van de restauratie, die wellicht een negental jaar zal duren, wordt het schip ondergebracht in het nieuwe Museum voor Maritiem Erfgoed, dat in 2023 zijn deuren opent op het Eilandje. Het ambitieuze erfgoedproject kost in totaal 2 miljoen euro, waarvan Erfgoed Vlaanderen ongeveer 80 procent op zich neemt.