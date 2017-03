Evi Van Acker staat tweede na de eerste dag Trofeo Princesa Sofia

Evi Van Acker (Laser Radial) is maandag goed begonnen aan de Trofeo Princesa Sofia in het Spaanse Palma Mallorca. Van Acker, die in de blauwe groep aantreedt, werd derde en eerste in de eerste twee regatta’s en staat zo na de eerste dag op de tweede plaats.

De Nederlandse Maxime Jonker (eerste en tweede) heeft de leiding voorlopig in de Laser Radial-categorie. Maité Carlier staat zevende (achtste en vijfde) na de eerste dag, Emma Plasschaert staat op de elfde plek (zesde en negende). Beide zeilsters zitten ook in de blauwe groep.

In de 49er-klasse staan Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers, uitkomend in de gele groep, na twee regatta’s op de zevende plaats. Het duo werd twaalfde in de eerste race en won de tweede. De leiding in de 49er-categorie is voor het Britse duo Dylan Fletcher-Scott en Stuart Bithell (twee keer tweede). Levi Slap en Joachim D’Hondt, ook in de gele groep, staan voorlopig 52e (27e en 23e).

Wannes Van Laer heeft de Trofeo Princesa Sofia in de Laser-categorie aangevat met een twaalfde plaats. Van Laer, uitkomend in de blauwe groep, werd tweede en tiende in de regatta’s. Net onder Van Laer staat Sam Vandormael, ook in de blauwe groep, op de dertiende plek (vijfde en zevende). William De Smet, in de gele groep, is voorlopig 25e (vierde en vijftiende). De leiding in de Laser-categorie is voor de Spanjaard Joel Rodriguez.

In de Nacra-klasse ten slotte staan Henri Demesmaeker en Anouk Geurts na de eerste dag op de tiende plaats (tweede en zeventiende). Kevin Bonnevie en Isaura Maenhout zijn 27e (25e en gediskwalificeerd).